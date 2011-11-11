Народний депутат Віктор Корж на Вінниччині «запалить» спортивні зірки

Не перший раз за останні місяці народний депутат України Віктор Корж приїздить на Вінниччину з приємною місією – відкрити черговий шкільний стадіон та прийняти до лав юних динамівців школярів.

«Пропагувати спорт і здоровий образ життя потрібно не словом, а власним прикладом», - вважає Віктор Корж. Він разом з головою райдержадміністрації Григорієм Литвиним, вийшов на поле у спортивній формі, щоб взяти участь у першому футбольному матчі на новому стадіоні у Шаргородіській гімназії. Гімназисти Шаргорода отримали від народного депутата не лише «спортивний подарунок». Віктор Корж вручив посвідчення 20-ти юним динамівцям, відтепер у Шаргороді офіційно працює осередок ФСТ «Динамо», початок роботи якого ознаменовано підняттям динамівського прапора. «Цілком можливо, що в цій гімназії зростуть нові спортивні зірки Вінниччини», - вважає Віктор Корж.

Наступною подією в спортивному житті регіону стане відкриття футбольних полів зі штучним покриттям у Тульчині та селі Сутиски Тиврівського району.

10 листопада у Шаргороді, в приміщенні райдержадміністрації, народний депутат України Віктор Корж разом з начальником УМВС України у Вінницькій області Валерієм Ноніком провели прийом громадян. З-поміж інших питань, було звернення до народного депутата вчителя фізкультури школи-інтернату, що в селі Руданське, який просив допомоги в облаштуванні тренажерного залу. Депутат пообіцяв допомогти у цьому питанні. Не обійшлося й без подяк за проведену в окрузі депутатську роботу.