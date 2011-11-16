«Гайсинський райагроліс» розтратив гроші

Під час ревізії фінансово-господарської діяльності дочірнього підприємства «Гайсинський райагроліс» виявлено втрат фінансових і матеріальних ресурсів на загальну суму понад 180 тис. гривень.

Про це повідомила прес-служба КРУ у Вінницькій області.

Зокрема, у 2009 році підприємство, не будучи правонаступником, безпідставно погасило заборгованість філії Вінницького обласного комунального лісогосподарського підприємства «Віноблагроліс» Гайсинський «Райагроліс» зі сплати податків на загальну суму понад 113 тис. гривень.

Окрім того, протягом 2009 року підприємством витрачено близько 26 тис. гривень на утримання посади керівника прес-служби, проте документів, які б підтверджували виконання ним роботи, як і посадової інструкції, ревізорам не надали.

Без будь-яких результатів роботи на підприємстві протягом січня – квітня 2011 року «працював» і бухгалтер-ревізор, на утримання якого використано більше 11 тис. гривень.

Разом з цим, через недотримання бухгалтерською службою вимог чинного законодавства, працівники ДП «Гайсинський райагроліс» недоотримали майже 23 тис. гривень відпускних.

Під час ревізії виявлені також факти самовільної рубки дерев, несвоєчасного вивезення заготовленої деревини, надання підприємством непередбаченої фінансовими планами благодійної допомоги, незаконне списання пального тощо.

Завдяки зусиллям ревізорів, вдалося забезпечити усунення усіх зазначених порушень: понад 67 тис. гривень відшкодовано під час контрольного заходу, решта 113 – після його завершення.

За недотримання вимог чинного законодавства, двох посадових осіб ДП «Гайсинський райагроліс» притягнуто до адміністративної відповідальності, а про результати ревізії проінформовано правоохоронні органи.