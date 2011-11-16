Суди між АМКУ та вінницькою міською владою тривають

Судовий спір між мерією Вінниці та місцевим територіальним відділенням АМКУ так і залишився невирішеним.

Як повідомило видання «Вінницькі реалії», Вищий адмінсуд, розглянувши касаційну скаргу виконкому міськради стосовно вердикту нижче стоячих інстанцій, 25 жовтня ухвалив рішення спрямувати матеріали справи на дорозслідування в окружний адмінсуд.

Таке рішення було оголошене у залі суду, проте офіційно обидві сторони конфлікту його ще не отримали. Не відома й дата початку повторних слухань у суді першої інстанції.

Довідка. Адмінколегія обласного територіального відділення АМКУ 22 грудня минулого року ухвалила рішення, в якому йдеться, що виконком вчинив дії і бездіяльність, які порушують закони «Про житлово-комунальні послуги» та «Про захист економічної конкуренції» В документі стверджується, що влада не мала права затверджувати свій варіант типового договору між споживачем та постачальником послуг, про величину вартості цих послуг, а також про те, що за повірку лічильників мешканці повинні сплачувати самотужки.

Мерія тоді не погодилась з аргументами АМКУ і вирішила оскаржити їх у суді. Вінницький окружний адмінсуд 23 березня ухвалив рішення, яким не підтримав тільки одну з вимог АМКУ, а з рештою погодився. Міська влада оскаржила цей вердикт, але Вінницький апеляційний адмінсуд 1 червня залишив рішення суду першої інстанції без змін.