Шахрай мало не видурив у могилівчанки 5000 гривень

У Могилеві-Подільському шахрай намагався “розвести” жінку на 5000 тис. грн.

На мобільний жінки телефон зателефонував незнайомий чоловік і повідомив, що її неповнолітній син, який навчається на другому курсі міського середнього спеціального закладу, сильно побив іншого хлопця і тепер знаходиться у міліції. Незнайомець пообіцяв залагодити ситуацію. Їй тільки треба терміново перерахувати на банківський рахунок матері постраждалого хлопця п’ять тисяч гривень.

Після цієї розмови жінка одразу зателефонувала синові, але той не відповів на дзвінок, оскільки знаходився на заняттях. Тоді стурбована матір взяла необхідну суму грошей та пішла до найближчого банку.

По дорозі до неї знову зателефонував той самий чоловік та поцікавився, чи перерахувала вона гроші. Жінка запропонувала йому зустрітися та особисто віддати кошти, але незнайомець не погодився та наполягав на своєму. Це насторожило схвильовану жінку, і вона вирішила не поспішати з переказом коштів, а піти до міліції та все з’ясувати.

Там вона дізналась, що насправді ніякого інциденту не сталось. В цей час і син перетелефонував матері, – скінчились заняття.

Цього ранку подолянка залишилась при своїх грошах.