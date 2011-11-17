42 тисячі новорічних подарунків для вінницьких дітей

Під час новорічних свят вінницька малеча отримає солодкі подарунки «Рошен». За словами заступниці міського голови з гуманітарних питань Валентини Балицької, на ці подарунки не будуть витрачені бюджетні кошти.

Міський голова Володимир Гройсман разом із Фондом Петра Порошенка роблять такий подарунок для всіх дітей Вінниці. Всього Фонд передасть місту 42 тисячі солодких кошиків із найкращими виробами кондитерів. Авже у навчальних та дошкільних закладах діти отримають свої новорічні сюрпризи.