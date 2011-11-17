Кожний п'ятий кілограм українського цукру — вінницький

Три із 14 цукрових заводів Вінниччини закінчили роботу у сезоні 2011 року. Це ТОВ “Кристал”(Браїлів), ТОВ “Турбівська цукрова компанія” та ТОВ “Агропродінвест — 2005” (Ободівський цукрозавод).

Решта заводів працюватимуть до кінця листопада, а в окремих сезон цукроваріння захопить початок грудня.

Про це кореспонденту УНІАН — Вінничина повідомили в Головному управління агропромислового розвитку ОДА.

Станом на 16 листопада на Вінниччині вироблено 345.3 тис. тонн цукру. Це на 92 тис. тонн більше, аніж торік на цей час. Загалом до кінця сезону планується зварити близько 400 тис. тонн цукру. А це означає, що кожний п’ятий кілограм українського цукру буде вироблено на Вінниччині.

Вінницькій області встановлено квоту А(реалізація цукру на вінутрішньому ринку) в розмірі 349.97 тис. тонн.