Мерія порадиться з вінничанами, де встановити пам'ятник Шевченку

17:28, 17 листопада 2011
Вінниця
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Ймовірна вартість - 5-7 млн. гривень

Спорудження пам’ятника Кобзарю у Вінниці - давня епопея. Застрягли на етапі проведення конкурсу на кращий проект. Безрезультатно пройшли три, а тепер обласна влада оголошує четвертий.

Постало питання, де ж розмістити пам'ятник. Позаяк це питання відноситься до компетенції міської ради, виконком ухвалив рішення щодо вивчення громадської думки.  Попередньо вінничанам пропонують п'ять місць, де у литві чи камені постане Шевченко. Це - Музейна площа, перехрестя в. Келецької та проспекту Космонавтів з парного боку, площа перед адміністативною будівлею по вул. Островського, 25, Театральна площа та територія ЦПКіВ ім. Горького в районі концертної зали “Райдуга”.

Як зауважив міський голова Володимир Гройсман, виконком дасть можливість громаді запропонувати свої варіанти. В будь-якому випадку, це має бути площа, котра вмістить від 500 до тисячі людей. Адже Тарас Шевченко — фігура знакова, і біля пам'ятника неминуче проводитимуться масові заходи.

Присутні на засіданні скульптори зауважили, що при розташуванні пам'ятника має бути врахований довколишній антураж, а також освітленість споруди. Адже перш за все йдеться про витвір мистецтва. А також можливість дістатись пам'ятника пішки та міським транспортом.
Що ж стосується площі Театральної, яка донедавна вважалась єдиним місцем, де мав постати Шевченко, то наразі міська влада ставиться до такої ймовірності досить скептично. Мовляв, надто камерна. Та й жодних рішень з цього приводу виконком не приймав, - зауважив мер.

Отож, на сайтах міськради, у ЗМІ та в соціальних мережах городянам пропонують до лютого наступного року висловити свою думку, де пам'ятнику бути.
Не відомо і те, з якого матеріалу виготовлять пам'ятник. Якщо у бронзі, то це може коштувати 5-7 мільйонів гривень. Міський голова вважає, що до збору коштів має долучитися громадськість та меценати, аби не перекладати фінансування цього проекту на бюджет.

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