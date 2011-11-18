Верховна Рада преміювала педагогів Вінниччини

Як повідомили у прес-службі Управління освіти та науки Вінницької ОДА, за видатні досягнення в освітянській галузі Верховна Рада нагородила двох педагогів області преміями. «Щасливчиками» стали директор Зведенівської загальноосвітньої школи Володимир Кутнік (Шаргородський р-н) та учителька біології із Хмільницької ЗОШ №1 Ольга Кулініч.

Урочисте вручення премій відбудеться у столиці 22 листопада.