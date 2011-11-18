Верховна Рада преміювала педагогів Вінниччини

10:20, 18 листопада 2011
Вінниця
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Нагороди у директора та вчительки біології

Як повідомили у прес-службі Управління освіти та науки Вінницької ОДА,   за видатні досягнення в освітянській галузі Верховна Рада нагородила двох педагогів області преміями. «Щасливчиками» стали директор Зведенівської загальноосвітньої школи Володимир Кутнік (Шаргородський р-н) та учителька біології із Хмільницької ЗОШ №1 Ольга Кулініч.
Урочисте вручення премій відбудеться у столиці 22 листопада.

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