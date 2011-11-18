«Жива бібліотека» допоможе працевлаштуватися

22 листопада 2011 року о 9.45 в конференц-залі Вінницького обласного центру зайнятості (за адресою м. Вінниця, вул. Червоноармійська, 3а) відбудеться презентація профорієнтаційного проекту «Жива бібліотека» для осіб з інвалідністю».

Як повідомили у відділі організації профорієнтації обласного центру зайнятості, «книжками» у «Живій бібліотеці» є люди з важкими формами інвалідності різних нозологій, адаптовані до ринку праці, а читачами «книг» – особи з інвалідністю, які звернулися в службу зайнятості з метою пошуку роботи.

Перший інтерактивний захід проекту розпочнеться о 10.00. Двері «Живої бібліотеки» відчиняться для людей з особливими потребами, які перебувають на обліку в службі зайнятості.

В рамках проекту «Жива бібліотека» протягом 22-24 листопада 2011 року буде проведено п’ять заходів. У проведені заходів «Жива бібліотека» будуть задіяні психологи та волонтери Вінницької обласної правозахисної організації «Джерело надії».