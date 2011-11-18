"Гайдамаки" - вже не останні

Вчора, 17 листопада, вінницький хокейний клуб “Гайдамаки” здобув перемогу у Професіональній хокейній лізі України. На домашньому майданчику вінничани здолали “Білий Барс” (Бровари, Київська область) з рахунком 5:3. Перший період “Гайдамаки” розгромно виграли – 3:0. До речі, вони мали таку ж перевагу у рахунку і приблизно місяць тому в домашньому матчі з іменитим “Соколом”, але врешті-решт поступилися. Цього разу позитивний результат вінничанам вдалося втримати, але в непростій боротьбі – 1:2 в другому періоді і 1:1 в третьому.

Перемога над “Білим Барсом” дозволила “Гайдамакам” піднятися з останнього на передостанній рядок турнірної таблиці. Поки в активі вінницьких хокеїстів з шайбою лише 3 перемоги у 18 матчах чемпіонату: дві домашні над “Білим Барсом” і одна виїзна над “Харківськими акулами”.