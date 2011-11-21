Збірна Вінниччини перемогла на чемпіонаті України з акробатики

З 17 по 20 листопада у Львові проходив чемпіонат України зі спортивної акробатики серед молоді. На старт вийшли збірні 11-и областей. Першою у командному заліку стала збірна Вінниччини, яка набрала 337 очок. На другому місці – збірна Дніпропетровської області (313 очок), на третьому – Донецької (306 очок).

У особистому заліку вінничани виграли низку нагород. У юніорській категорії «срібло» здобули Анжела Валявська та Дана Олефір (жіночі пари), «золото» – Владислав Бобришев і Андрій Кобчик (чоловічі пари) та Мирослав-Денис Піка і Анастасія Косюченко (змішані пари). У змаганні юніорських жіночих груп (по 3 спортсменки) вінничанки посіли перші два місця!

У юнацькій категорії медалей у вінничан також не бракувало. Зокрема, чемпіонками стали Марина Словінська і Марія Таніцой (жіночі пари), а срібну нагороду виграла жіноча група міста над Бугом.

– Перемога нашої команди – це закономірний результат, адже Вінниччина щороку бере перші місця у загальнокомандному заліку на головних всеукраїнських змаганнях, – підкреслив «УНІАН-Вінниччина» директор Вінницької обласної ДЮСШ зі складно-координаційних видів спорту та тренер національної збірної України зі спортивної акробатики Леонід Голяк.