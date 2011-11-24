У Томашполі закінчують будувати школу на 1300 учнів

Керівники області завітали до райцентру смт. Томашпіль і оглянули довгобуд-рекордсмен – школу, яку будують ще з 1989 року. Після тривалого простою будівництво було відновлене у вересні 2007 року.

– Загальна площа нової школи сягає 9 тис. кв.м., тому будівельникам треба виконати дуже великий обсяг роботи, – підкреслив голова Вінницької облдержадміністрації Микола Джига. – Але, незважаючи на це, ми плануємо здати її вже кінця поточного року. А навколишню територію облаштуємо до весни.

Навчальний заклад розраховано на 1296 місць – рекорд серед шкіл Вінниччині і один з найбільших показників на Україні. В школі є дві спортивних зали, роздягальні, а в кожному класі умивальник.

З нового року у ній мають навчатися 700 дітей з Томашполя, а також близько півтори сотні учнів з навколишніх сіл, яких будуть підвозити двома шкільними автобусами. З приміщень шкіл в тих селах зроблить спеціалізовані школи-сади.