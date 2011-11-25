Сьогодні до Вінниці завітає український поет Микола Луків

Сьогодні, 25 листопада о 15.30, у відділі літератури з гуманітарних наук вінницької обласної наукової бібліотеки ім. К.А. Тімірязєва, відбудеться творчий вечір подільської поетеси Жанни Дмитренко з нагоди її 60-річчя.

Жанна Дмитренко - провідний методист обласного центру народної творчості. З 2005 по 2011 рік працювала заступником голови Тиврівської райдержадміністрації з гуманітарних питань. Депутат вінницької обласної ради 5 скликання.

У рамках вечора відбудеться презентація нової поетичної збірки Жанни Дмитрренко «Носовецька левада». Почесний гість презентації – український поет, головний редактор журналу «Дніпро» Микола Луків.