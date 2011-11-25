Сьогодні до Вінниці завітає український поет Микола Луків

10:06, 25 листопада 2011
Вінниця
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 На презентацію до поетеси Ж.Дмитренко

Сьогодні, 25 листопада  о 15.30, у відділі літератури з гуманітарних наук вінницької обласної наукової бібліотеки ім. К.А. Тімірязєва,  відбудеться творчий вечір подільської поетеси Жанни Дмитренко з нагоди її 60-річчя.  
Жанна Дмитренко - провідний методист обласного центру народної творчості.  З 2005 по 2011 рік працювала заступником голови Тиврівської райдержадміністрації з гуманітарних питань. Депутат вінницької обласної ради 5 скликання.
У рамках вечора відбудеться презентація  нової поетичної збірки Жанни Дмитрренко «Носовецька левада».  Почесний гість презентації – український поет, головний редактор журналу «Дніпро» Микола Луків.

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