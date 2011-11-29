Кожний подолянин за рік ковтає 37 кг «хімії» та бруду

Стан атмосферного повітря у Вінницькій області дещо покращився. Протягом січня-вересня 2011 року в довкілля області від стаціонарних джерел забруднення потрапило понад 60 тис. тонн забруднюючих речовин, що майже на 7 тис. тонн, або 9,9 % менше аналогічного періоду попереднього року.

Як повідомило Головне управління статистики у вінницькій області, значна питома вага – 70,1% (42 тис. т) викидів забруднюючих речовин припадає на місто Ладижин. Крім того, високий відсоток у розподілі викидів до загального обсягу припадає на міста Вінницю (4,7%) та Козятин (2,0%), а також на Барський (3,1%), Гайсинський (2,0%), Іллінецький та Томашпільський (по 1,8%) райони.

Кількість викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел у розрахунку на квадратний кілометр території по області протягом січня-вересня 2011 року склала 2274 кг. Найвища щільність викидів забруднюючих речовин у розрахунку на квадратний кілометр припадає на місто Ладижин 474 т, а також на міста Козятин – 101 т, Жмеринку – 54 т та Вінницю – 41 т.

На душу населення в середньому по області припадає 37 кг викинутих у повітря забруднюючих речовин.

Основними забруднювачами повітря в області залишаються підприємства енергетичної промисловості, розподілення та постачання газу, переробної промисловості та транспорту.

У місті Вінниці за січень-вересень 2011 року викиди забруднюючих речовин становили 2844 тонни. Щільність викидів забруднюючих у розрахунку на квадратний кілометр в обласному центрі у 18 раз більше, ніж в цілому по області і становить 41 т, а обсяги викидів у розрахунку на кожного жителя міста складають майже 8 кг. Основними забруднювачами повітря в обласному центрі є тепломережі, викиди від яких склали 60% у загальних викидах забруднюючих речовин та підприємства переробної промисловості – 35%, в тому числі харчової – 25%.