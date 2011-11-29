На найближчу ніч знову обіцяють сильний вітер

28 листопада внаслідок погіршення погодних умов, пориву вітру до 15-20 м/с на території Вінницької області відбулося обриви 10 ліній електропередач, внаслідок чого від електрики було відключено 14 населених пунктів в 6 районах області.

Прес-служба УМНС у Вінницькій області, загалом обірвалися три повітряні лінії у Жмеринському районі, внаслідок чого без світла тут залишились 5 сіл, по 2 населених пункти було знеструмлено в Оратівському, Погребищенському та Теплицькому районах, 1 – у Барському районі.

Окрім того, п’ять разів рятувальники області виїжджали 28 листопада, звільняти від дерев проїжджу частину доріг.

Зокрема, сильний вітер звалив два дерева у Вінниці: по Немирівському шосе часина крони впала на тролейбусні лінії електропередач, а по вулиці Келецькій дерево перекрило частину тротуару та проїжджої частини біля ЗОШ №15.

Також довелось попрацювати рятувальникам Немирівського району, розчищаючи дорогу біля сіл Райгород та Чавульське.

Зафіксовано падіння дерева на автошлях і між Іллінцями та Жорнищем.

Синоптики ж на день 29 листопада прогнозують помірний вітер – 7-12 м/с, а от на ніч очікується знову його посилення до 15 – 20 м/с.