За наказом губернатора Вінниччина бореться зі стихійними смітниками

На Вінниччині безліч стихійних сміттєзвалищ, і губернатор наказав не чекати якихось спеціальних програм чи допомоги від держави, а зайнятися благоустроєм громадських територій власноруч.

Однією з форм заходів для попередження розповсюдження відходів та забруднення прилеглої до сміттєзвалищ території є висаджування саджанців граба. В багатьох районах області вже не перший тиждень поспіль проходять суботники, участь в яких приймають представники місцевої влади, організації та громадськість.

Першими в області за цю справу взялися у Крижопільському районі, де до ладу мають привести 30 сміттєзвалищ.

Викинути на смітник довгий список проблем із побутовими відходами вирішили і хмільниччани. 27 паспортизованих сміттєзвалищ вони теж вирішили наблизити до європейських стандартів.

На Немирівщині роботу по висаджуванню грабів вже майже доведено до завершення на 100%.

Як відомо, минулого року Верховна Рада прийняла закон про стихійні сміттєзвалища, і діючим законодавство за порушення правил благоустрою населених пунктів передбачена відповідальність у вигляді накладання штрафу на громадян від 20 до 80 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (340-1360 грн.) і на посадових осіб суб’єктів підприємницької діяльності від 50 до 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (850-1700 грн).