У Вінниці можна буде почути переливи мандоліни

Музичний колектив „ДомЪплот” 10 грудня виступатиме в „Арт-шику”.

Вінницький гурт презентуватиме концертну програму “BALAGULA”. Як стверджують самі виконавці, їхня музика націлена на те, щоб її слухати, а не під неї танцювати.

До слова сказати, „ДомЪплот” – єдина музична група, що презентувала Вінниччину цього річ на фестивалі „Джаз-Коктебель”.

В „арсеналі” музикантів широкий спектр музичних інструментів – бралися вони й за скрипку, флейту, саксофон. В презентованій програмі виконання пісень супроводжуватиме гітара, мандоліна та акордеон.

Концерт відбудеться 10 грудня, о 19.00, вул.Арх.Артинова, 12а. Ціна квитків від 30 до 50 гривень.