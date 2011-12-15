Володимир Козюк пропонує впіймати «Чарівну мить жіночої краси»

Завтра у Вінниці стартує ІІ фотоконкурс «Чарівна мить жіночої краси», організований заслуженим художником України Володимиром КОЗЮКОМ.

У конференц-залі «Панорама» о 18.00 відбудеться прес-конференція, у якій беруть участь організатори конкурсу та Міс Україна-2011 Ярослава Куряча.

Володимир Козюк продемонструє слайд-шоу «Фотографуй, подорожуючи».

Як повідомили організатори , підсумки цьогорічного фотоконкурсу будуть оголошені у березні 2012 року. Наразі усі бажаючі можуть надсилати фото чарівних леді (дружин, дочок, мам, бабусь – вік не має значення) на адреси: http://foto-vinn@ukr.net та http://vinnitsaok.com.ua@gmail.com.

Кращі роботи конкурсу визначатимуться шляхом Інтернет-голосування на сайтах http://vinnitsaok.com.ua, http://vinnitsa.info, http://a2vin.com, http://kozuick.com.

Нагадаємо, торік переможцем І фотоконкурсу «Чарівна мить жіночої краси» стала Ольга Дудник, отримавши почесне звання «Обличчя міста». У фіналі конкурсу було також визначено п’ять перших місць у номінаціях : «Твоя душа – це таємниця», «Ти чарівна завжди», «Ти дивовижна як життя», «Ти як ранкова роса» та «Твій ніжний образ» (у цій номінації перемогла Ярослава Куряча, майбутня Міс Україна).