У Вінниці шість мільйонерів
13:41, 16 грудня 2011Вінниця
0 0
Всі справно сплачують податки
Вже протягом двох років поспіль у Вінницькій області органи податкової інспекції реєструють 6 мільйонерів, які отримують доходи від інвестиційної діяльності. Мільярдерів поки що немає.
Як зазначив начальник управління оподаткування фізичних осіб ДПА у Вінницькій області Олег Мартинюк, це люди відомі, які сумлінно декларують свої доходи.
Всі вони є мешканцями міста Вінниця. Протягом 2011 року вони сплатили 831 тисячу гривень податку.
- Судячи з інформації щодо купівлі-продажу корпоративних прав, платники податків в цій категорії з нашої області не пішли, і це означає, що наступного року ми матимемо не менше мільйонерів, - зазначив Олег Мартинюк.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter