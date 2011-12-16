У Вінниці шість мільйонерів

Вже протягом двох років поспіль у Вінницькій області органи податкової інспекції реєструють 6 мільйонерів, які отримують доходи від інвестиційної діяльності. Мільярдерів поки що немає.

Як зазначив начальник управління оподаткування фізичних осіб ДПА у Вінницькій області Олег Мартинюк, це люди відомі, які сумлінно декларують свої доходи.

Всі вони є мешканцями міста Вінниця. Протягом 2011 року вони сплатили 831 тисячу гривень податку.

- Судячи з інформації щодо купівлі-продажу корпоративних прав, платники податків в цій категорії з нашої області не пішли, і це означає, що наступного року ми матимемо не менше мільйонерів, - зазначив Олег Мартинюк.