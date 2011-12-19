Смертністьу селах перевищила народжуваність майже вдвічі

У вінницького села є всі перспективи піти в небуття. Як повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області, за підсумками січня-жовтня 2011 року, у сільській місцевості регіону народилося 7287 малюків. Зате померло 13507 громадян, що у 1.85 раза більше, ніж з'явилося на світ.

Зрозуміло, природний приріст населення у сільській місцевості в даний період був від'ємним, - 6220. Загальний коефіцієнт смертності на селі (на 1000 наявного населення) – 19.7.

У містах кількість народжених та померлих з січня по листопад майже однакова, - 7556 проти 7379, відтак, природний приріст населення хоча й з плюсом, але незначний – 177 чоловік.

Всього в області за вказаний час народилося 14843 осіб, померло - 20886.

Станом на 1 листопада 2011 року на Вінниччині проживає 1635999 осіб , з них у міських населених пунктах – 815530, у селах – 820469.