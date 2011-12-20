«Блискавки» розгромили харків’янок

Вихідними у Харкові баскетбольна команда першої ліги «Вінницькі блискавки» двічі з майже однаковими рахунками (80: 54 та 83:54) здолала у Харкові місцевий клуб “ХАІ”. Кращими у складі «Блискавок» були Вікторія Ільчишина (у першому матчі набрала 16 очок, у другому – 18) та Ірина Нікіпорець (21 та 41 очки). У захисті добре себе проявили молоді баскетболістки Вікторія Хом’як та Ірина Жмурко.

Після цих перемог вінничанки закріпились на чільному місці у турнірній таблиці, не маючи у пасиві жодної поразки.

– “ХАІ” є одним з наших конкурентів у боротьбі з медалі, тому перемоги у гостях над цією командою є досить вагомими, – сказав головний тренер «Вінницьких блискавок» Олександр Аносов. – Але чудові індивідуальні атакувальні дії наших дівчат на майданчику здивували та приголомшили суперниць. Не менш переконливо ми діяли і у захисті.