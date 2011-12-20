Електростанції області виробили 3270 млн.кВт.год електроенергії

В останні роки відбуваються коливання темпів виробництва електроенергії у Вінницькій області. Так, з 2006 по 2009 роки спостерігалося падіння обсягів виробництва електроенергії. Проте, в 2010 році випуск електроенергії перевищив рівень виробництва 2009 року на 2,9% і склав 3959,5 млн.кВт.год.

Про це повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області.

Основним виробником електроенергії у Вінницькій області виступає Ладижинська ТЕС, обсяги якої складають 94,6% від загальнообласного виробництва електроенергії. Саме збільшення випуску електроенергії тепловою електростанцією в 2010 році в порівнянні з 2009 роком на 1,7% і вплинуло на загальний ріст обсягу електроенергії в Вінницькій області.

В 2010 році на 19,1% більше, ніж в 2009 році вироблено електроенергії і на гідроелектростанціях області, що пов’язано зі сприятливими погодними умовами, а саме – достатнім притоком води на річках.

Водночас, в 2010 році в порівнянні з попереднім на 18,3% збільшилось споживання електроенергії. Суттєво (на 84,5%) зросло споживання електроенергії транспортом, на що вплинуло значне використання електроенергії магістральним газопроводом, де потреби в електроенергії для транспортування газу збільшились в 5,9 раза. Більше витрачено електроенергії, ніж в 2009 році і на освітлення та інші побутові потреби населення (на 11,7%), підприємствами добувної, переробної промисловості та використання і розподілу електроенергії, газу та води (на 8,8%), будівництвом (на 7,7%), сільським, лісовим та рибним господарствами (на 1,4%), закладами освіти, охорони здоров’я та соціальної допомоги, підприємствами оптової й роздрібної торгівлі, підприємствами інших видів діяльності (на 1,2%).

За 11 місяців поточного року електростанціями області вироблено 3270 млн.кВт.год електроенергії, що менше рівня відповідного періоду минулого року на 5,8%. На зменшення обсягів виробництва вплинула робота Ладижинської ТЕС, де спад виробництва електроенергії складає 5,7%.