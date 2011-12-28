У Вінниці започаткують клуб творчої інтелігенції "Інтермеццо"

11:44, 28 грудня 2011
Вінниця
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Постійно діючий

В рамках створення Асоціації творчих спілок Вінниччини за підтримки облдержадміністрації Вінницькі обласні письменницька організація і краєзнавчий музей уклали угоду про започаткування з січня 2012 року при музеї постійно діючого Клубу творчої інтелігенції «Інтермеццо».

Про це повідомило управління у справах преси та інформації Вінницької ОДА.

Основна мета діяльності Клубу  - проведення презентацій нових книг, картин, фільмів, пісень, створених нашими земляками, творчих дискусій та обговорень, «круглих столів», тематичних виставок тощо.

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