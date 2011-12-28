У Вінниці започаткують клуб творчої інтелігенції "Інтермеццо"

В рамках створення Асоціації творчих спілок Вінниччини за підтримки облдержадміністрації Вінницькі обласні письменницька організація і краєзнавчий музей уклали угоду про започаткування з січня 2012 року при музеї постійно діючого Клубу творчої інтелігенції «Інтермеццо».

Про це повідомило управління у справах преси та інформації Вінницької ОДА.

Основна мета діяльності Клубу - проведення презентацій нових книг, картин, фільмів, пісень, створених нашими земляками, творчих дискусій та обговорень, «круглих столів», тематичних виставок тощо.