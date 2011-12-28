В автобусі «Кишинів-Москва» виявили контрабандний коньяк

У Вінницькій області на кордоні у водія автобусу «Кишинів-Москва» виявили 419 пляшок коньяку.

Про це повідомило Міжнародне агентство інформаційних розслідувань.

Контрабандний коньяк виявили прикордонники Могилів-Подільського загону спільно з митниками.

Під час огляду рейсового автобуса «Кишинів-Москва» працівники пункту пропуску знайшли три схованки з алкогольними напоями. Водій автобуса, 35-річний молдаванин, приховав 419 пляшок коньяку «Квінт» у нішах над коробкою передач, під сходами біля спального водійського приміщення та над заднім колесом.

За даним фактом складений протокол про порушення митних правил. Попередня вартість вилученого спиртного склала понад 25 тис. грн.