На Вінниччині виявлено 14 підпільних горілчаних цехів

Протягом 2011 року співробітниками податкової міліції з незаконного обігу вилучено товарів підакцизної групи – спирту, цигарок, алкогольної продукції – на суму 7,18 млн. грн. – повідомляє прес-офіцер управління податкової міліції ДПА у Вінницькій області Ольга Шишківська.

Неякісної лікеро-горілчаної продукції виявлено та вилучено більше 100 тисяч літрів, переважна її більшість виготовлялася в кустарних умовах шляхом зміщування спирту сумнівного походження та води з додаванням різноманітних харчових домішок. Вживання такого сурогату може не лише додати проблем здоров’ю, але й коштувати життя людині.

У році, що минає, податківці виявили та ліквідували 14 підпільних цехів із незаконного виготовлення алкогольної продукції.