Олімпійців та ветеранів-призерів Олімпіад нагородили

29 грудня у приміщенні Вінницького обласного відділення Національного олімпійського комітету (НОК) України відбулось нагородження місцевих кандидатів на участь в Олімпіаді-2012, ветеранів-олімпійців та найкращих спортивних журналістів Вінниччини, які стали переможцями обласного етапу конкурсу “Україна Олімпійська” (у різних категоріях).

Захід вів голова відділення НОК Федір Новік, були присутні й інші члени виконкому. Усі нагороджені отримали цінні подарунки – спортивні куртки та настінні олімпійські календарі з фотографіями найкращих спортсменів країни. Серед них була олімпійська чемпіонка з веслування Інна Осипенко-Радомська (найкраща спортсменка України 2010 року), чотириразовий учасник Олімпіад та дворазовий олімпійський призер з плавання Павло Хникін (нині він очолює обласну федерацію цього виду спорту), бронзова призерка Олімпійських ігор з веслування Анна Балабанова та інші зірки спорту. Особливу увагу звернули на вінницького легкоатлета-марафонця Андрія Ковенка, учасника минулих Олімпійських ігор. Він, незважаючи на тривалу хворобу, все ж зміг здобути олімпійську ліцензію. Окрім того, його вихованка Ольга Яковенко також виборола перепустку до Лондону-2012.

Довідка УНІАН. Сьогодні вже 6 представників Вінниччини здобули олімпійські ліцензії. Серед них – 4 легкоатлети (в тому числі олімпійська чемпіонка з багатоборства Наталя Добринська), стрибунка у воду Анна Письменська та веслувальниця Інна Осипенко-Радомська. Є сподівання, що олімпійські ліцензії ще можуть здобути вінницькі боксери, веслувальники, борці греко-римського стилю.