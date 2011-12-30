Вінниччина восьма за темпами приросту в будівництві

У 2011р. підприємствами Вінницької області виконано будівельних робіт на суму 1255,8 млн. грн., що на 22,3% більше проти відповідного періоду попереднього року.

За даними головного управління статистики у Вінницькій області, частка Вінниччини області у загальнодержавному обсязі будівельних робіт у січні–листопаді 2011р. становила 2,4%. За цим показником Вінниччина посіла одинадцяте місце серед регіонів України, а за темпами приросту – восьме.

За видами будівельної діяльності переважна (90,4%) частка обсягів будівництва припадає на підприємства, що займаються будівництвом будівель та споруд. Обсяги робіт таких підприємств проти січня–листопада 2010 р. збільшились на 23,2%.

За характером будівництва обсяги робіт розподілились таким чином: роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння склали 72,8% від загального обсягу, решта – з капітального та поточного ремонтів (24,3% та 2,9% відповідно).

Будівельні підприємства м.Вінниці, якими виконано 79,7% загальнообласного обсягу робіт, наростили їх проти січня–листопада попереднього року на 16,9%.

Зросли обсяги будівництва у містах Вінниці, Могилів–Подільському, Ладижині, Хмільнику, Жмеринці та Жмеринському, Хмільницькому, Чечельницькому, Могилів–Подільському, Тульчинському, Бершадському, Барському, Немирівському, Козятинському, Шаргородському, Мурованокуриловецькому, Іллінецькому, Вінницькому районах.