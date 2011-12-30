Частина новорічної їжі піде у смітник

Під час новорічних свят українці у смітник викидають харчів на суму 470 мільйонів гривень. Такі підрахунки оприлюднило агентство AgriSurvey Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу», провівши опитування громадян.

Експерти виявили, що українці, які живуть у містах, не споживають до 12-ти відсотків закуплених для святкового столу продуктів, в результаті чого вони псуються і їх викидають.

За словами директора агенства, більше половини опитаних вказали, що принаймні п'ять відсотків закуплених харчів у них псуються. Зі стандарного святкового столу, розрахованого на чотирьох дорослих та двох дітей, в середньому сім'я викидає до смітника продуктів на 90 гривень, стверджують експерти.

«Таким чином, по цій групі під час свят до смітника викидається кількість продукції, еквівалентна 850 тоннам ковбаси «Московської» або 2,5 тис. тоннам свинячого ошийка, або ж чотирьом тисячам літрів шампанського. Ще у 40 відсотків опитаних псується від п'яти до 15-ти відсотків продукції, а це - еквівалент 300 тонн червоної ікри або 3,5 тис. тонн твердого сиру, або ж чотирьох тисяч тонн масла», - розповів директор агенції Тарас Гагалюк.

Водночас, експерти зазначають, що згідно з інформацією Організації продовольства і сільського господарства ООН, у світі щороку псується приблизно 1,3 мільйона тонн їжі - це третина продуктів, призначених для споживання людьми.

Зокрема цього року більшість вінничан планують витратити на новорічний стіл приблизно 1000 гривень, „економ-клас” – 600 гривень. Деякі продукти, порівняно з минулим роком, суттєво подорожчали. Зокрема риба та морепродукти - на 25-30 відсотків, горілка - на 20 відсотків. Переважна більшість вінничан під час опитування зазначили, що на столі буде обов’язково салат олівє та оселедець під шубою, а з мясних продуктів – запечена курка або качка з яблуками. Причому, олів’є приправлятимуть „казенними” яйцями, бо домашні - задоволення задороге: на ринку „Урожай” за десяток просять 25 гривень.