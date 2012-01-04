У Тімірязєвці можна побачити ікони

4 січня, о 16-й годині, у відділі мистецтв вінницької обласної наукової бібліотеки імені Тімірязєва відкриють персональну виставку Заслуженого майстра народної творчості, вінничанина Івана Горобчука, - повідомляє «Місто над Бугом».

Експозиція має назву «Іконопис з майстерні Івана Горобчука». Художник працює у стилістиці народної картини. У 2008 році він став переможцем Міжнародного фестивалю живопису і графіки у Харкові "Парад традицій". Твори Івана Горобчука зберігаються у Малій Академії мистецтв України, в українському посольстві у Сан-Франциско (США), у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї, у приватних колекціях Америки, Франції, Німеччини, Ізраїлю.