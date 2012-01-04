87% бюджету піде на захищені статті

Завтра депутати Вінницької міської ради прийматимуть бюджет міста на 2012 рік. Проект документу було затверджено виконкомом напередодні Нового року, - 30 грудня.

За оцінками мера Володимира Гройсмана, втиснутись у заплановані суми видатків місту буде досить важко.

Якщо ж перейти до конкретики, то згідно з проектом бюджету, Вінниця протягом року має забезпечити функціонування усіх механізмів життєзабезпечення, працювати і розвиватися за 1217.1 млн. гривень.

Як повідомила директор департаменту фінансів Вінницької міської ради Наталя Луценко, вказана сума лише на 6% перевищує планові показники 2011 року.

Видатки загального фонду визначились у сумі 1047.6 млн. гривень і зросли порівняно з минулим роком на 140.3 млн. гривень, або на 15.5%. А видатки спеціального фонду у 2012 році складуть 169.5 млн. гривень.

Варто зазначити, що видатки загального фонду є визначальними, на них припадає 86% усіх видатків міського бюджету. Основна сума видатків загального фонду (77%), як очікується, піде на утримання установ освіти, охорони здоров’я та на соціальний захист.

При формуванні видатків бюджету, як стверджує міська влада, в повному обсязі забезпечена потреба в коштах на виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, проведення розрахунків за енергоносії, спожиті бюджетними установами, та по інших захищених статтях.

Загалом частка захищених статей у складі запропонованого до затвердження бюджету Вінниці на 2012 рік становить 87.3%, або 915 млн. гривень.