Воротар київського "Динамо" відкрив турнір у Вінниці

22-річний воротар київського “Динамо” Артем Кичак завітав на урочисте відкриття новорічного всеукраїнського юнацького турніру “Назустріч Євро-2012”, який 3-5 січня проходить у спортзалі Вінницького міського Палацу дітей та юнацтва імені Лялі Ратушної.

Дублер Олександра Шовковського, який є вихованцем вінницької ДЮСШ “Нива-Світанок”, залюбки фотографувався з усіма бажаючими та відповідав на запитання.

Артем Кичак розповів, що його мета – стати основним голкіпером київського “Динамо”. Але поки заради отримання ігрової практики він не проти й побути в оренді в одному з клубів Прем’єр-ліги. Адже зараз ігровий досвід Артему в основному доводиться здобувати у першій лізі, виступаючи за “Динамо-2”.

Артем вважає себе вінничанином, хоча з 14 років й мешкає у Києві. Продовжує вболівати за вінницьку “Ниву”. Вважає, що кризи у київському “Динамо”, незважаючи на невдалий виступ у єврокубках, немає. За словами Артема Кичака, у столичному клубі нині панує гарний мікроклімат, керівництво довіряє головному тренеру Юрію Сьоміну, і команда готується перемагати на всіх фронтах.