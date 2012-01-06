Перможців конкурсу "Новорічний настрій" оберуть наступного тижня

5 січня члени конкурсної комісії, до якої увійшли в тому числі й представники засобів масової інформації, розпочали знайомитись із результатами творчості вінничан, які надсилали свої заявки на участь у конкурсі «Новорічний настрій». Загалом цьогоріч таких заявок надійшло 57.

Остаточне засідання комісії із визначенням переможців конкурсу відбудеться вже наступного тижня.

Про це повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв'язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Загалом у конкурсі п'ять номінацій: «Краще новорічне вікно», «Кращий новорічний балкон», «Краща новорічна вітрина», «Краща новорічна садиба приватного сектору» та «Краще новорічне оформлення фасаду адміністративної будівлі».

Найбільша кількість конкурсантів у останній номінації. Сюди потрапили дитячі садочки, школи, коледжі та училища, а також медичні заклади та установи, загалом 19 адміністративних будівель.

У кожній із номінацій буде обрано по два переможці, які отримають по дві та по п'ять тисяч гривень грошової винагороди. Втім, у разі кількох гідних кандидатів на перемогу, члени журі зможуть поділити призові гонорари між конкурсантами. Інші ж учасники отримають подяку Вінницької міської ради та її виконавчого комітету.

Взяти участь у конкурсі могли усі бажаючі. Головною умовою участі у конкурсі було якомога краще оформити вікно або вітрину іграшками, виготовленими власноруч, або ж готовими гірляндами та іншою атрибутикою. В результаті загальний вигляд прикрашеного вікна або будинку повинен дійсно створювати новорічний настрій та дарувати атмосферу свята.