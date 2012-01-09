В жмеринському парку знайдено мертву школярку

У Жмеринці Вінницької області у парку ім. Горького було виявлено мертвою 14-річну ученицю 8-го класу місцевої школи.

Про це повідомляє СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

За попереднім висновком судово-медичної експертизи, смерть настала внаслідок механічної асфіксії.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (навмисне вбивство).

Міліція вживає усіх необхідних заходів для встановлення та затримання винуватця злочину. Працює посилена слідчо-оперативна група міліції.