«Голос країни 2»: вінничанин пройшов конкурсний відбір

24-річний вінничанин Олександр Онофрійчук пройшов кастинг претендентів у другому сезоні телешоу "Голос країни" на телеканалі "1+1".

Олександра підтримувала дружина та товариш. Він вразив зіркових тренерів піснею-хітом 70-х років «Logical song», яка уперше була виконана гуртом "Supertramp" у 1979 році, а потім багато разів переспівувалась відомими гуртами. Ведучий шоу Андрій Доманський підспівував Олександрові і сказав, що він має вишуканий смак у музиці.

"Зіркові" члени журі - Діана Арбеніна Олександр Паномарьов, Олег Скрипка та Валерія слухали Олександра «всліпу», але з перших секунд натиснула кнопку Діана Арбеніна, яка вже вдруге тренуватиме співочі таланти «Голосу країни».

Олег Скрпка був надзвичайно вражений співом Олександра Онофрійчука, зазначивши, що він може «витягувати» спів і фальцетом, і власним тенором.



А Олександр Пономарьов привітав юнака, виголосивши: «Вітаю вас на шоу, земляче!». Як відомо, відомий зірковий тренер теж подолянин із Хмельниччини.

Ця пісня у виконанні Олександра сподобалася Діані Арбєніній, яка готуватиме вінничанина до подальших турів телешоу, у якому він має шанс перемогти й стати найкращим "Голосом країни".

У першому відбірковому турі другого сезону до шоу «Голос країни», окрім Олександра Онофрійчука, пройшли відбір Олеся Киричук (31рік, м.Львів), Анастасія Маркова (29 років, м.Київ), Ганна Донцова (27років, м.Київ), Тетяна Луканова (48років, м.Київ), Ігор Петров (26 років, м.Донецьк), Кирило Туриченко (28років, м.Одеса), Ольга Панкратова (37років, м.Севастополь) та Наталія Пічкур (31рік, м.Сміла).