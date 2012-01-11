З початку нового року на автошляхах Вінницької області сталося 8 дорожньо-транспортних пригод, під час яких одна людина загинула і 10 отримали травми різного ступеня важкості. Переважна більшість, а саме 6 ДТП, сталося за участю пішоходів, четверо з яких опинилися на лікарняних ліжках через порушення правил дорожнього руху. Усі шестеро пішоходів перебувають у важкому стані.

Про це повідомила служба профілактичної роботи УДАІ УМВС України у Вінницькій області.

Попереду продовження святкування новорічних свят. Державтоінспекцію непокоїть стан аварійності і правопорушень на автошляхах області. Лише за 9 діб нового року правоохоронцями зареєстровано понад півтори тисячі випадків порушень Правил дорожнього руху, затримано 331 нетверезого водія. Найбільша кількість правопорушень і нетверезих водіїв виявлено 7 січня, а найаварійнішим днем стало 4 січня, коли сталося 3 ДТП, під час яких одна людина загинула і четверо травмовані.

Найчастіше водії порушували виконання вимог дорожніх знаків і розмітки та перевищували швидкість.

Лише три доби - 5, 6 та 9 січня - пройшли без жодного випадку травмування і загибелі людей на автошляхах.

Державтоінспекція Вінниччини попереджає і застерігає усіх учасників дорожнього руху: Правила дорожнього руху написані людською кров’ю. Їх дотримання допоможе зберегти найцінніше – здоров’я і життя. Керувати транспортним засобом у нетверезому стані категорично заборонено. Переходьте проїзну частину дороги тільки у відведених, добре освітлених місцях та на зелений сигнал світлофора. Проте у будь-якому випадку переконайтеся у власній безпеці, переш ніж ступати на проїзну частину дороги.