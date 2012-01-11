Вінницькі виконавці проти нового "гастрольного" законопроекту

Законопроект «Про гастрольні заходи в Україні», прийнятий Верховною Радою у першому читанні, викликав масову акцію протесту українських музикантів. За їхніми словами, дане нововведення ставить додаткові бар’єри на шляху творчого розвитку молодих виконавців. Президент України Віктор Янукович законопроект ще не підписав, відтак, артисти сподіваються на поправки до нього і на подальшу лояльність влади.

На початку минулого року Верховна Рада України скасувала тривідсотковий гастрольний збір та гастрольне посвідчення, тому усі учасники концертного ринку України чекали на приємні зміни. Але восени 2011-го влада порадувала музикантів більш жорсткими постановами. Тепер кожен гастролюючий нашою державою повинен заплатити від одного до п’яти відсотків збору від аншлагової вартості концерту, спектаклю або шоу, аби отримати дозвіл на проведення культурного заходу. Причому у законі не вказана відмінність між останніми термінами, тому вирішувати, скільки заплатять артисти, будуть місцеві чиновники.

Вінницьких музикантів це неабияк обурило. Як зазначив фронтмен гурту “Серце Дженніфер” Олег Пилипенко, найболючіше питання – сплата відсотка від аншлагової вартості концерту та надання дозволу на проведення культурного заходу, яке відкриває широке поле для корупційної діяльності.

Про це йдеться на офіційному порталі обласної телерадіокомпанії „Вінтера”.

Нададуть такий дозвіл чи ні – сплачені гроші артистам не повертаються, а в бюджеті на 2012 рік не передбачено, куди підуть отримані кошти. Молоді музиканти сподіваються на зміни до законопроекту, в іншому випадку, кажуть, дорога одна - за кордон.

В області поки що даний законопроект не коментують. Чекають вказівок з Міністерства культури і туризму. А поки артисти у пошуку обхідних шляхів, кажуть, влаштовуватимуть квартирники і закриті концерти. Та все ж сподіваються, що влада поставиться із розумінням і не перешкоджатиме розвитку української культури.