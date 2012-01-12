Молодшокласник дав сеанс одночасної гри дорослим

10 січня на базі Вінницької обласної станції юних натуралістів відбувся незвичний сеанс одночасної гри з шахів. Восьмирічного чемпіона області серед юнаків та переможця міжнародних змагань у Києві Євгенія Шафіра, який нещодавно виконав норматив кандидата у майстри спорту (що є унікальним для нашої країни у такому віці) викликав на двобій педагогічний колектив станції. Проти малюка грали 4 керівники гуртків та ще стільки ж їхніх старших вихованців підліткового віку.

Глядацькі симпатії розділились. Частина уболівала за «своїх», інша – за дитину, яка не побоялася вийти на бій проти восьми дорослих супротивників, серед яких були й шахісти-розрядники. Женя Шафір одразу захопив ігрову ініціативу майже на всіх шахівницях, сміливо атакуючи суперників. Але напружений сеанс тривав протягом 1,5 години, і хлопчик трохи зморився. Адже кожен з його суперників мав на роздуми у 8 разів більше часу! Тому в одній з партій Женя зазнав прикрої поразки. Але в інших впевнено переміг та закінчив сеанс одночасної гри з гідним рахунком 7:1. Цей результат глядачі зустріли оплесками, а керівництво станції нагородили переможця подарунком.

– Останнім часом завдяки допомозі депутата Вінницької обласної ради Наталії Гетце я став краще готуватись до змагань, – розповів Женя Шафір. – Адже за її сприяння тренер придбав для мене сучасну шахову літературу, шахові комп’ютерні програми, і я маю змогу виїздити на престижні змагання. Покращились мої результати і в дорослих турнірах. Наприклад, на нещодавньому міжнародному змаганні у Вінниці «Поділля» я виборов срібну нагороду.