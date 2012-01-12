Шаргородський голова РДА розпрощався з посадою

Не забарилася реакція „вищестоящої” влади на події у Шаргороді, пов'язані з обранням мера міста.

Як повідомляв УНІАН, за рішенням городян, посаду міського голови посів бютівець Ігор Винокур.

Представники правлячої Партії регіонів неодноразово зазначали, що голосування на виборах за представників опозиційної сили означають неефективність роботи представників влади на місцях.

Додаткова прикрість - з Шаргородщини родом наш губернатор...

Далі — за протоколом.”Розпорядження Президента України № 6/2012-рп

Про звільнення Г.Литвина з посади голови Шаргородської районної державної адміністрації Вінницької області.

Звільнити ЛИТВИНА Григорія Івановича з посади голови Шаргородської районної державної адміністрації Вінницької області.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ

11 січня 2012 року”