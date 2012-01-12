Вінниччина – одна з найкращих по співпраці церкви та влади

12 січня представники провідних конфесій Вінницької області та влади у справах релігії дали спільну прес-конференцію, в якій аналізували результати роботи за рік минулий.

Основні сьогочасні турботи представників православної та римо-католицької церкви полягають у святкуванні Світлих Різдвяних свят, цикл яких триватиме у католиків – до до 2 лютого, у православних – до 15-го.

- З 10 січня цього року розпочався фестиваль Різдвяних колядок, , який завершиться 15 січня гала-концертом у театрі ім.Садовського, - зазначає секретар Вінницької єпархії православної церкви Московського патріархату протодиякон Владислав Демченко. - У концерті об’єднані колядки 12 країн Європи – Румунії, Сербії, Німеччини, Іспанії, Чехії та інших країн, але характерним є те, що всі вони виконуватимуться колективами з Вінниччини.

Загалом, за словами священнослужителів православної церкви, відзвітувати за рік минулий є чим. В першу чергу, це добрі справи, зроблені для громад. Існує таке своєрідне правило: кожна парафія повинна провести два благочинних заходи на рік – це діяльність благодійної столової, чи то видача матеріальної допомоги нужденним; волонтерська допомога людям похилого віку; створення пунктів прийому одягу для малоймущих тощо.

Цього року Владика Вінницький і Могилів-Подільський їздитиме з хором по області. Усі кошти, які наколядують, будуть передані соціальному фонду церкви. Тогоріч було зібрано більше 50 тисяч гривень, і оскільки 2011 рік було проголошено роком молоді, то кошти відповідно пішли на цільові молодіжні програми. Цього року кошти буде використано на соціальну допомогу.

На Вінниччині діють 922 громади православної церкви.

Отець Костянтин Морозов – вікарій православної парафії Пресвятої Марії Ангельської римо-католицької церкви зазначає, що в костьолі щорічно звітують перед прихожанами 31 грудня. Особливої уваги приділяють дитячим службам Божим та таїнству Хрещення. Діти отримують подарунки переважно на свято Богоявлення. Католицька молодь Вінниччини щорічно приймає участь у великому святі Богоявлення, що організовує світова спільнота у Мадриді.