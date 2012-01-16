Найбільше подорожчали енергоносії, проїзд та поштові послуги

Аналіз інформації Держстату України, проведений спеціалістами Головного управління статистики у Вінницькій області, свідчить про те, що на споживчому ринку області протягом 2011 року ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива підвищились в цілому на 4,2%.

При цьому, тариф на електроенергію для населення зріс на 22,9%, гарячу воду, опалення – на 14,8%, каналізацію – на 8,3%, холодну воду – на 7,0%.

Проте, вартість балону газу для побутових потреб населення знизилась на 32,2%, плата за проживання у студентських гуртожитках – на 12,3%.

У сфері охорони здоров’я ціни підвищились на 2,3%, у т.ч. фармацевтична продукція подорожчала на 3,4%, вартість стоматологічних послуг зросла на 1,4%.

Підвищення цін (тарифів) на транспорт у цілому становило 19,4%, при цьому вартість бензину збільшилась на 31,8%. Послуги автодорожнього пасажирського транспорту стали дорожчими на 16,9%.

Вартість послуг зв’язку зросла 6,3%, у т.ч. поштові послуги (вартість марки у межах України) подорожчали на 20,0%, телефонні і телефаксові послуги – на 6,9%. Водночас, телефонне і телефаксове обладнання подешевшало на 6,8%.

У сфері освіти вартість навчання в цілому підвищилась на 2,3%, у т.ч. плата за навчання у вищих навчальних закладах зросла на 3,0%, у середніх навчальних закладах – на 2,1%, утримання та виховання дітей у дошкільних закладах стало дорожчим на 1,6%.

Послуги ресторанів та готелів подорожчали на 3,5%, відпочинку і культури – на 0,3%.