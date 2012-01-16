Прізвище Слободянюк для шаргородської влади милозвучніше
10:16, 16 січня 2012Вінниця
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Призначили головою РДА
У Шаргородському районі дуже оперативно відбулась заміна голови РДА. Лише 11 січня Президент своїм розпорядженням звільнив із займаної посади Григорія Литвина, а вже 13 січня район отримав нового очільника.
Про це йдеться у розпорядженні Президента № 15/2012-рп від 13 січня.
«Призначити СЛОБОДЯНЮКА Миколу Івановича головою Шаргородської районної державної адміністрації Вінницької області», - йдеться у розпорядженні.
До нового призначення Микола Слободянюк очолював управління освіти Шаргородського району.
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