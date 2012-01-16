У Вінниці відбудеться перший фестиваль Кіплінга

Український культклуб шанувальників Кіплінга — назвемо його так — вирішив заявити про себе першим Кіплінг–фестом, який 20 січня відбудеться у Вінниці. Головним організатором та спонсором виступає видавництво «Навчальна книга — Богдан», яке випустило вже три книжки перекладів цього тонкого англійського поета та письменника і планує надрукувати ще одну, - повідомляє видання "Україна молода".

«Узагалі традиції українського перекладу Кіплінга вже більше ста років, — занурює нас в історію Максим Стріха, науковець і письменник, якому належить чимало поетичних перекладів цього, а також інших британських авторів. — Перша книга казок вийшла в Києві, якщо не помиляюся, у 1909 році. Перекладач — Леонід Пахаревський. Зверталися до творчості Кіплінга і класики. Так, у 1935 році вийшла збірка з перекладами Майка Йогансена. Відомі переклади Юрія Лісняка, Леоніда Солонька, Василя Стуса».

В епоху «розквіту» Радянського Союзу Кіплінга вважали напівзабороненим автором. Саме тому широкий загал старшого і середнього віку знайомий тільки з дитячою літературною спадщиною Редьярда Кіплінга. Цьому послугувався великою мірою популярний радянський мультфільм «Мауглі». «У 1985 році я приніс свої перші переклади Кіплінга в журнал «Вітчизна», — згадує Максим Стріха. — Редакторка погортала аркуші, списані віршами, сказала, що переклади їй дуже сподобалися і на повному серйозі, дуже щиро, спитала: «І як ви думаєте, нас зрозуміє читач, якщо у світлі рішень ХХVII з’їзду партії «Вітчизна» надрукує замість ідейно наснажених авторів писання англійського барда імперіалізму?».

Кіплінг уповні прийшов в Україну тільки в останні десятиліття.

Один з організаторів фестивалю, упорядник першої сучасної української збірки Кіплінга («Легенди з Книги джунглів») Володимир Чернишенко каже, що у Вінницю з’їдуться всі поети та інтелектуали країни, які перекладають цього автора, а також... барди, які «його співають». «Виявилося, що таких немало», — захоплено розповідає «УМ» пан Володимир. Насамперед це гурт «Тінь сонця», зокрема Сергій Василюк, сім композицій якого ввійшли до диска, що став частиною проекту «Легенди з Книги джунглів». Потім — журналіст і бард Кирило Булкін, у репертуарі якого є пісня «Якщо». Потім — вінницький бард Юля Броварна, яка виконує вісім пісень зі збірки «Такі собі казки».



Отже, у трьох точках Вінниці (у Домі книги, книгарні «Є» та в обласному театрі ляльок «Золотий ключик») будуть декламувати і співати Кіплінга. Крім того, низка подій орієнтована саме на дітей та школярів. «За сприяння вінницьких медіа ми провели конкурс дитячого малюнка за творами Кіплінга та конкурс на краще оповідання про дику природу, — розповідає Володимир Чернишенко. — Листів отримали чимало. А оповідання переможців увійдуть у наступну Кіплінгову збірочку».

Чому місцем проведення фесту обрано Вінницю? «Ми не хотіли проводити фестиваль у столиці чи великих культурних містах країни. Краще — у місті, яке залишається дещо осторонь великого культурного процесу, де наша акція стане подією і справді принесе задоволення, — пояснює пан Чернишенко. — Наступного року думаємо провести фестиваль уже в іншому невеликому обласному центрі».

Зустріч з перекладачами Максимом Стрі́хою, Володимиром Чернише́нком, актором Кирилом Бу́лкіним, автором сольного аудіодиску «Книга Джунґлів», лідером гурту «Тінь Сонця» Сергієм Василюко́м проходитиме 20 січняо 12-й годині у вінницькому Будинку Книги ( вулиця Інтернаціональна, 3/2), о 15.00 – у книгарні "Є" (Соборна, 89). О 17-й годині у вінницькому академічному театрі ляльок (вулиця Толстого, 6) розпочнеться концерт за мотивами творів Кіплінга. Вартість квитків – 10 гривень. Для дітей до 14 років вхід безкоштовний.