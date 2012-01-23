У Вінниці зіграють футбольні збірні України та Польщі

Незважаючи на те, що у Вінниці не будуть проходити матчі Євро-2012, місто над Бугом не залишиться без Великого футболу на рівні збірних. 5 травня цього року на полі нашого Центрального міського стадіону пройде контрольний товариський поєдинок між молодіжними збірними України та Польщі. Матч «молодіжок» увійшов до офіційного календаря Європейської федерації футболу (УЕФА). Про це повідомив на прес-конференції, яка відбулась 20 січня, голова комітету по фізичній культурі і спорту Вінницької міської ради Сергій Краєвський.

– У організації цього футбольного матчу візьмуть участь Вінницький міський голова Володимир Гройсман, голова облдержадміністрації Микола Джига, голова обласної ради Сергій Татусяк, – відзначив Сергій Краєвський. – Підписані необхідні документи. Тож можна не сумніватися, що все буде організовано на гідному рівні.

Сергій Краєвський сказав, що поки невідомо, чи будуть вінничани чи хоча б вихованці вінницького футболу брати участь у грі з поляками. Утім, зважаючи на жалюгідний ігровий та фінансовий стан вінницької «Ниви», цього навряд чи можна очікувати.