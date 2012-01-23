Товарооборот області сягнув 19.6 млрд. гривень
10:05, 23 січня 2012Вінниця
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Зростання проти торішнього — 16.9%
Товарооборот області за 2011 рік склав 19 млрд. 619 млн.грн. і зріс до 2010 року у порівнянних цінах на 16,9%, а в діючих цінах збільшився на 29,3 %, або на 4 мільярди 449 млн.грн.
Про це повідомило Головне управління економіки у Вінницькій області.
За темпами зростання товарообороту область займає 5 місце серед регіонів України, а індекс споживчих цін - один з найнижчий в Україні.
Частка товарів вітчизняного виробництва в товарообороті продовольчих товарів становить 93,1%. Цей показник є одними з найвищих в Україні.
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