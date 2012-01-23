Товарооборот області сягнув 19.6 млрд. гривень

Товарооборот області за 2011 рік склав 19 млрд. 619 млн.грн. і зріс до 2010 року у порівнянних цінах на 16,9%, а в діючих цінах збільшився на 29,3 %, або на 4 мільярди 449 млн.грн.

Про це повідомило Головне управління економіки у Вінницькій області.

За темпами зростання товарообороту область займає 5 місце серед регіонів України, а індекс споживчих цін - один з найнижчий в Україні.

Частка товарів вітчизняного виробництва в товарообороті продовольчих товарів становить 93,1%. Цей показник є одними з найвищих в Україні.