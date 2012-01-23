Від "великого кохання" — ніж дружині у живіт

Ножове поранення у живіт отримала 46 – річна вінничанка від свого співмешканця. Це сталося вчора близько 16 години в одному з квартирних будинків у центрі міста.

Про це повідомила СЗГ УМВС у Вінницькій області.

З важкою травмою її госпіталізували у лікарню і надали першу невідкладну допомогу. Потерпілій лікарі врятували життя, але її стан залишається критичним.

Як повідомив заступник начальника Ленінського райвідділу міліції Анатолій Коцюруба, у скоєнні цього злочину обґрунтовано підозрюється 50 – річний співмешканець потерпілої. Причиною таких дій стала сварка, яка виникла після того, як чоловік прийшов додому напідпитку. Підозрюваний стверджує, що це сталося випадково і що він не хотів причиняти поранень жінці.

Наразі його затримали і за фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження порушили кримінальну справу за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.