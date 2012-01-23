Немирівчан рятували від витоку газу "еменесники"

21 січня о 19:40 до рятувальників м.Немирів від мешканців одного з житлових будинків надійшло повідомлення, що в двоповерховому будинку по вул. 50 років ВЛКСМ з зачиненої квартири чути різкий запах природного газу та потрібна допомога працівників МНС для відкривання вхідних дверей.

Про це повідомила Прес-служба УМНС у Вінницькій області.

Одразу ж по прибуттю до місця виклику у вікно другого поверху було встановлено висувну пожежну драбину та здійснено проникнення в квартиру з наступним перекриттям подачі природного газу до газової плити.

Подробиці події з’ясовуються.