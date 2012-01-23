У Тульчині відбувся перший семінар-тренінг для фельдшерів ФАПів

Понад 100 фельдшерів з різних районів Вінниччини з’їхались 20 січня до Тульчина, щоб отримати фармакологічні довідники та послухати лекцію доцентра кафедри фармакології Вінницького медуніверситету Наталі Волощук «Сучасні аспекти клінічної фармакології».

Відкрив захід народний депутат України Віктор Корж, за сприяння якого воно власне і відбулось. «Робота депутата в регіоні вимагає частих зустрічей з людьми, відвідування найбільш проблемних закладів, які потребують додаткової уваги й допомоги. Саме до таких закладів медицини я відношу ФАПи, які є єдиною медичною допомогою на селі. Переконавшись, що в багатьох з них немає взагалі жодного довідника чи медичного видання про сучсані медпрепарати, я вирішив започаткувати на Вінниччині семінари-тренінги для медпрацівників первинної ланки, забезпечити їх необхідною спецлітературою та сприяти забезпеченню медикаментами», - наголосив Віктор Корж.

Він підкреслив, що проведення реформи медичної галузі, виведення її на новий якісний рівень неможливе без підвищення кваліфікації всіх медичних працівників, без сучасної спеціалізованої літератури і пообіцяв, що такі семінари-тренінги, за участі проведних науковців та кращих лікарів, стануть постійною практикою.

Окрім того, народний депутат поінформував присутніх щодо стану законодавчої роботи в галузі та обсяги коштів , закладені в Держбюджеті країни на фінансування пілотного проекту з реформування медичної галузі в області. «Я вважаю, що 183 млн. гривень, які додатково закладено в держбюджет на придбання автомобілів «швидкої допомоги», обладнання для ФАПів саме для Вінницької області, це досить відчутна допомога місцевій владі. А 300 млн гривень закладені в держбюджеті на диференціацію заробітної плати сімейних лікарів, будуть виділятись для їх заохочення у ході створення в Україні такої первинної ланки медичної служби».

Голова Тульчинської райдержадміністрації Анатолій Бузік подякував народному депутату за підтримку і запевнив, що зі свого боку в районному бюджеті на поточний рік передбачено близько мільйона гривень за облаштування ФАПів, придбання ліків та інших матеріально-технічних засобів. «Однозначно, робота, яка започаткована народним депутатом Віктором Коржем, необхідна і дуже своєчасна. Всі ми розуміємо, що забезпечення фельдшерів ФАПів сучасними фармацевтичними довідниками дозволить їм більш ефективно допомагати пацієнтам, правильно призначаючи ліки, а когось може й уберегти від наслідків неправильного застосування медикаментів», - зазначив він.

Нагадаємо, у Вінницькій області стартував пілотний освітній проект для української медицини, в рамках якого фельдшерсько-акушерським пунктам чотирьох районів регіону передані довідники лікарських препаратів нового видання, а для для сімейних лікарів та фельдшерів ФАПів буде проведено цикл цикл круглих столів та навчальних семінарів.

Проект ініційований народним депутатом України, заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я Віктором Коржем.