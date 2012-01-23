"Хмільниксільмашу" заборонили користуватись обладнанням

Під час позапланової перевірки стану охорони праці у ВАТ «Хмільниксільмаш» м. Хмільник, де торік важку травму отримав фрезерувальник, були виявлені численні порушення, які могли б призвести до настання нещасних випадків.

Прес-служба територіального управління Держгірпромнагляду у Вінницькій області.

Зокрема, гільйотинні ножиці експлуатувалися без захисної огорожі небезпечної зони, а на пульті управління переключення режимів роботи гільйотинних ножиців не було замка; не було захисної огорожі на затискному патроні токарно-гвинторізного верстату; на пульті управління переключення режимів роботи пресом не було замка; зазор між кругом та запобіжним козирком заточувального верстату перевищував 6 мм.; не працювало місцеве освітлення заточувального верстату; не працювала місцева витяжна вентиляція від заточувального версту; не були пред’явлені документи про проведення періодичних, технічних оглядів вантажопідіймальних кранів і машини.

Також з'ясовано, що деревообробний верстат модельної дільниці не обладнаний гальмівною системою та вентиляційною системою для видалення відходів; подовжньо-розпилювальний механізм деревообробного верстата не забезпечений розклинюючим ножем; не ізольовані місця підключення проводів до зварювального апарата; працівники використовували саморобні з відкритими струмоведучими частинами електродоутримувачі; працівники підприємства не забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту (ЗІЗ) відповідно до вимог галузевих норм.

А відтак, територіальним управлінням Держгірпромнагляду у Вінницькій області на ВАТ «Хмільниксільмаш» була заборонена експлуатація семи одиниць виробничого обладнання та заборонено допуск до роботи працівників без спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту.

На дві посадові особи підприємства накладено штрафи.