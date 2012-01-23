На 23-річного іллінчанина впали двері промислового холодильника
11:43, 23 січня 2012Вінниця
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Забили хребта
Вчора в Іллінцях сталася прикрість із 23-річним тамтешнім мешканцем. Медикам довелося допомагати хлопцю прийти до тями після забиття хребта.
Про це повідомила прес-служба УМВС у Вінницькій області.
Зі слів потерпілого, травму він отримав в результаті падіння металевих дверей промислового холодильника на одному з товариств, де працює маслоробом.
На даний час потерпілого госпіталізовано до травматологічного відділення, стан важкий.
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