На 23-річного іллінчанина впали двері промислового холодильника

Вчора в Іллінцях сталася прикрість із 23-річним тамтешнім мешканцем. Медикам довелося допомагати хлопцю прийти до тями після забиття хребта.

Про це повідомила прес-служба УМВС у Вінницькій області.

Зі слів потерпілого, травму він отримав в результаті падіння металевих дверей промислового холодильника на одному з товариств, де працює маслоробом.

На даний час потерпілого госпіталізовано до травматологічного відділення, стан важкий.