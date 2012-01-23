Азаров хоче обговорити медичну реформу із Джигою

Прем'єр—міністр України Микола Азаров повідомив, що 25 січня він планує провести зустріч з головою Вінницької облдержадміністрації адміністрації Миколою Джигою, під час якої хоче обговорити проблемні питання розвитку Вінницької області, зокрема, реалізацію в регіоні пілотних проектів щодо реформування системи охорони здоров'я.

Про це глава Уряду на підсумковій прес-конференції з представниками центральних та регіональних ЗМІ.

"Принципова позиція уряду, і цього вимагає від уряду Президент, щоб реформа проводилася дуже акуратно, щоб наші люди від цього не страждали", - підкреслив Микола Азаров.

Він зазначив, що "креативні" адміністратори на місцях іноді дуже часто "перегинають палицю". "Їм здається, що дуже просто закрити нечисленну школу або нечисленну лікарню", - сказав глава уряду.

За його словами, головне, щоб у процесі реформування люди мали реальну можливість одержувати більш якісні медичні послуги, - повідомив Департамент інформації і комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.